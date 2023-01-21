Як пише Politeka.net, Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, а також суддя проекту "Танці зі зірками". Знаменитість після повномасштабного вторгнення взяв дружину з дитиною та поїхав до США, де перебуває і зараз. При цьому Влад зазначав, що йому вдалося законно перетнути кордон, хоча його колега Євген Кот не дуже вірить у цю заяву, адже військовий стан запровадили одразу після початку бомбардувань.
Як можна помітити, зірка не дуже поспішає повертатися до України, і дружина Влада вирішила показати, як зірковому чоловікові доводиться заробляти у США.
"Покажу вам ще трохи наших конкурсів. Наразі Влад пояснює умови змагання", - написала дружина зірки Лілія.
Як можна зрозуміти, Влад став ведучим на заходах і тепер активно пропонує свої послуги в Майамі, де живе весь цей час.
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Також Лілія показала, що є директором та звукорежисером у свого чоловіка.
Нагадаємо, Влад Яма з "Танці зі зірками", який втік у США, обурив українців новим фото
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, засумував за довоєнним часом.
Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців зі зірками" повідомив про трагедію з відомим ведучим та актором