Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, а также судья проекта "Танці з зірками". Знаменитость после полномасштабного вторжения взял жену с ребенком и уехал в США, где находится и сейчас. При этом Влад отмечал, что ему удалось законно пересечь границу, хотя его коллега Евгений Кот не очень верит в это заявление, ведь военное положение ввели сразу после начала бомбежек.

Как можно заметить, звезда не очень спешит возвращаться в Украину и жена Влада решила показать, как звездному мужу приходится зарабатывать в США.

"Покажу вам еще немного наших конкурсов. Сейчас Влад объясняет условия соревнования", - написала жена звезды Лилия.

Как можно понять, Влад стал ведущим на мероприятиях и активно теперь предлагает свои услуги в Майами, где живет все это время.

Также Лилия показала, что является директором и звукорежиссером у своего супруга.

Напомним, Влад Яма из "Танці зі зірками", сбежавший в США, возмутил украинцев новым фото

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками", который сбежал в США, затосковал по довоенному времени

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" сообщил о трагедии с известным ведущим и актером



