Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и хореограф, а также судья проекта "Танці з зірками". Знаменитость после полномасштабного вторжения взял жену с ребенком и уехал в США, где находится и сейчас. При этом Влад отмечал, что ему удалось законно пересечь границу, хотя его коллега Евгений Кот не очень верит в это заявление, ведь военное положение ввели сразу после начала бомбежек.
Как можно заметить, звезда не очень спешит возвращаться в Украину и жена Влада решила показать, как звездному мужу приходится зарабатывать в США.
"Покажу вам еще немного наших конкурсов. Сейчас Влад объясняет условия соревнования", - написала жена звезды Лилия.
Как можно понять, Влад стал ведущим на мероприятиях и активно теперь предлагает свои услуги в Майами, где живет все это время.
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Также Лилия показала, что является директором и звукорежиссером у своего супруга.
Напомним, Влад Яма из "Танці зі зірками", сбежавший в США, возмутил украинцев новым фото
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками", который сбежал в США, затосковал по довоенному времени
Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" сообщил о трагедии с известным ведущим и актером