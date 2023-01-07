Танцор и хореограф Влад Яма из "Танців з зірками", который сбежал в США, показал, как ему было прекрасно до полномасштабного вторжения.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и танцор, а также судья "Танців з зірками". Знаменитость после полномасштабного вторжения россии взял жену и сына, отправившись в США. При этом танцор отметил, что успел легально пересечь границу, хотя его коллега Евгений Кот усомнился, что это возможно.

Не забывает Влад Яма и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда показал, как наслаждался жизнью в 2021 году, когда еще полномасштабного вторжения не было.

"А 2021 был норм", - написал Влад под фотографией, где его катали по воде.

До этого Влад поздравил сына с днем рождения.

"Сынок, я четко помню Твой первый крик… А сегодня Тебе уже 7… Даже не верится… Я догадываюсь чего Ты пожелал, а значит так и будет… Леон, мы с мамой любим Тебя!..", - написал звезда.

Напомним, Петрожицкая, Яма и не только: названы украинские звезды, которые покинули родную страну из-за войны

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танців з зірками" сообщил о трагедии с известным ведущим и актером

Также Politeka писала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" пожаловалась на тяжелую судьбу беженки в США



