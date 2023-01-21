Головний герой "Холостяка 12" Алекс Топольський у фіналі шоу вирішив, що будуватиме стосунки з моделлю Катею Лозовицькою . У постфінальному шоу з'ясувалося, як склалися стосунки пари поза проектом. У пост-шоу переможниця програми Катя розповіла подробиці.

За словами Алекса Топольського , пара намагалася побудувати відносини поза проектом. Вони мали зустрічі та побачення, на яких були змушені ховатися від публіки.

Але їхні стосунки тривали недовго. Невдовзі вони розійшлися.

"У нас виявилися різні погляди на стосунки. У мене були якісь очікування від чоловіка - турбота, ініціативність, догляд, але в наших відносинах я цього не побачила. Мені стало некомфортно", - сказала Катя Лозовицька .

Про причину розлучення Катя Лозовицька розповіла, що у них з Алексом Топольським виявилися різні уявлення про стосунки, та роль чоловіка та жінки у парі.

"Для мене базові прояви чоловіка у відносинах - це турбота, ініціативність, догляд, зацікавленість. У наших відносинах я цього не відчула. Мені стало дискомфортно, і мої почуття почали руйнуватися. Ми намагалися, але нічого не вийшло", - додала переможниця шоу. Холостяк-12".

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.