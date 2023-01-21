Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко – відомий український артист та продюсер. Зірка з 99-го по 14-й рік був одружений з Іриною Горовою, у якого була дочка від минулих стосунків Наташа. Потап із найменшого виховував дочку Горової, а також у нього з Іриною є спільний син Андрій. Навіть після розлучення Олексій зберігав теплі стосунки з минулою родиною та разом із Горовою керував продюсерським центром. Але нещодавно Ірина заявила, що більше не співпрацює із колишнім чоловіком.
А нещодавно Горова зізналася в інтерв'ю, що її 24-річна донька вийшла заміж. Як виявилося, батько чоловіка Наташі сповідує іслам, тому одруження пари відбувалося в Лівані, де було дотримано всіх традицій мусульман. Але дочка Горової віру не змінювала.
Не забуває Наташа і про Інстаграм, де цього разу вирішила вперше показати свого чоловіка.
"Безтурботне життя до війни", - підписала фото Наташа та показала, як разом із чоловіком відпочиває у горах.
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