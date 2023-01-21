Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко - известный украинский артист и продюсер. Звезда с 99-го по 14-й год был женат на Ирине Горовой, у которого была дочь от прошлых отношений Наташа. Потап с самого малого воспитывал дочь Горовой, а также у него с Ириной есть совместный сын Андрей. Даже после развода Алексей сохранял теплые отношения с прошлой семьей и вместе с Горовой руководил продюсерским центром. Но недавно Ирина заявила, что больше не сотрудничает с бывшим мужем.

А недавно Горовая призналась в интервью, что ее 24-летняя дочь вышла замуж. Как оказалось, отец мужа Наташи исповедует ислам, поэтому бракосочетание пары проходило в Ливане, где были соблюдены все традиции мусульман. Но дочь Горовой веру не меняла.

Не забывает Наташа и об Инстаграм, где в этот раз решила впервые показать своего мужа.

"Беззаботная жизнь до войны", - подписала фото Наташа и показала, как вместе с супругом отдыхает в горах.

Напомним, приемная дочь Потапа в мини похвасталась результатами тренировок в спортзале: фото

А еще Politeka сообщала, что приемная дочь Потапа призналась, что обратилась за помощью психолога

Также Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая рассказала, как построить правильные отношения с детьми