Ведуча Маша Єфросиніна розповіла, як зараз проходять її будні та чим вона зайнята останнім часом.

Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна показала та розповіла, чим зараз займається. Разом із Олею Поляковою артистка зняла черговий випуск "Дорослих дівчаток", а також поділилася особистим.

Ми довго знімали для вас нові випуски! І дуже раділи з того, що нам світло і тепло! Адже нас прийняла крута локація. Там є безперебійний генератор, надійне укриття, їжа та бухлішко! Адже без їжі та винишка – то не зйомки!

Але найголовніше – встигнути додому не тільки до комендантської години, а й для щоденного відео чату зв'язку з моїм чоловіком мрії! - пише Єфросиніна.

Раніше Єфросиніна відвідала місце авіакатастрофи у Броварах Київської області, де 18 січня біля дитячого садка впав вертоліт із керівництвом МВС на борту. Трагедія у Броварах запам'яталася для українців, як ще один чорний день для країни, коли загинули мирні люди. Кадрами вона поділилася в Інстаграм .

Маша Єфросиніна звернулася до своїх передплатників англійською та показала, як зараз виглядає місце падіння.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.