Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна показала та розповіла, чим зараз займається. Разом із Олею Поляковою артистка зняла черговий випуск "Дорослих дівчаток", а також поділилася особистим.
Ми довго знімали для вас нові випуски! І дуже раділи з того, що нам світло і тепло! Адже нас прийняла крута локація. Там є безперебійний генератор, надійне укриття, їжа та бухлішко! Адже без їжі та винишка – то не зйомки!
Але найголовніше – встигнути додому не тільки до комендантської години, а й для щоденного відео чату зв'язку з моїм чоловіком мрії! - пише Єфросиніна.
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Раніше Єфросиніна відвідала місце авіакатастрофи у Броварах Київської області, де 18 січня біля дитячого садка впав вертоліт із керівництвом МВС на борту. Трагедія у Броварах запам'яталася для українців, як ще один чорний день для країни, коли загинули мирні люди. Кадрами вона поділилася в Інстаграм .
Маша Єфросиніна звернулася до своїх передплатників англійською та показала, як зараз виглядає місце падіння.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.