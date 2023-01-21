Популярна українська ведуча Маша Єфросиніна показала та розповіла, чим зараз займається. Разом із Олею Поляковою артистка зняла черговий випуск "Дорослих дівчаток", а також поділилася особистим.

Ми довго знімали для вас нові випуски! І дуже раділи з того, що нам світло і тепло! Адже нас прийняла крута локація. Там є безперебійний генератор, надійне укриття, їжа та бухлішко! Адже без їжі та винишка – то не зйомки!

Але найголовніше – встигнути додому не тільки до комендантської години, а й для щоденного відео чату зв'язку з моїм чоловіком мрії! - пише Єфросиніна.

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Раніше Єфросиніна відвідала місце авіакатастрофи у Броварах Київської області, де 18 січня біля дитячого садка впав вертоліт із керівництвом МВС на борту. Трагедія у Броварах запам'яталася для українців, як ще один чорний день для країни, коли загинули мирні люди. Кадрами вона поділилася в Інстаграм .

Маша Єфросиніна звернулася до своїх передплатників англійською та показала, як зараз виглядає місце падіння.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.