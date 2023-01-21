Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как сейчас проходят ее будни и чем она занята в последнее время.

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина показала и рассказала, чем сейчас занимается. Вместе с Олей Поляковой артистка отсняла очередной выпуск "Взрослых девочек", а также поделилась личным.

«Мы долго снимали для вас новые выпуски! И очень радовались тому, что нам светло и тепло! Ведь нас приняла крутая локация. Там есть бесперебойный генератор, надежное укрытие, еда и бухлишко! Ведь без еды и винишка – то не съемки!

Но самое главное – успеть домой не только к комендантскому часу, но и для каждодневного видео чата связи с моим мужчиной мечты!» - пишет Ефросинина.

Ранее Ефросинина посетила место авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где 18 января возле детского сада упал вертолет с руководством МВД на борту. Трагедия в Броварах запомнилась для украинцев как еще один черный день для страны, когда погибли мирные люди. Кадрами она поделилась в Инстаграм.

Маша Ефросинина обратилась к своим подписчикам на английском и показала, как сейчас выглядит место падения.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.