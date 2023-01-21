Як пише Politeka.net, Катерина Лозовицька – відома українська блогерка, яка перемогла на шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Але після проекту пара досить швидко розійшлася, як стало відомо із пост-шоу. Натомість Лозовицька стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграмі. А цього разу Катя вирішила поділитися ніжним чином у ефектній сукні.

"Бачу багато питань. Найближчим часом я поясню вам свої слова та справжню причину нашого розриву. Зараз тільки скажу, що це було гарне пост-шоу, кути були згладжені) напевно, так було потрібно", - написала Лозовицька.

Після цього Катя засвітилася із телеведучим Славою Деміним.

"Дуже шкода, що Алекс та Катя вже не разом. Лозовицька, нехай у тебе буде все добре", - написав Слава, звертаючись до блогерки.

Нагадаємо, "Холостяк" Топольський зізнався, що відчув під час прощання з Мудрою у фіналі.

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