Как пишет Politeka.net, Екатерина Лозовицкая - известная украинская блогерка, которая победила на шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Но после проекта пара довольно быстро разошлась, как стало известно из пост-шоу. Зато Лозовицкая стала успешной блогеркой, за которой следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот раз Катя решила поделится нежным образом в эффектном платье.
"Вижу много вопросов. В ближайшее время я объясню вам свои слова и истинную причину нашего разрыва. Сейчас только скажу, что это было хорошее пост-шоу, углы были сглажены) наверное, так было нужно", - написала Лозовицкая.
После этого Катя засветилась с телеведущим Славой Деминым.
"Очень жаль, что Алекс и Катя уже не вместе. Лозовицкая, пусть у тебя будет все хорошо", - написал Слава, обращаясь к блогерке.
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