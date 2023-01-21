Як пише Politeka.net , Володимир Ярославський - відомий український шеф-кухар, який судить проект "Майстер Шеф". Зірка після повномасштабного вторгнення розпочала займатися організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для України. Не забуває Ярославський і про Інстаграм, де цього разу поділився незвичайним зізнанням.

"І ось що мене турбувало вже багато днів, незважаючи на те, що тримаю Інстаграм більше, як для задоволення:

- Чи можу я написати, чи може чоловік зараз написати, що мені іноді дуже болить... Знаєте, чуже чомусь мені відгукується сильніше за мою, тому навіть було соромно писати.

Біль справжній, сильний, він може заважати дуже. Знаю, що багатьом набагато гірше, але від цього теж гірше, бо я хочу нам українцям, кращої долі і намагаюся робити те, що в моїх силах, але треба ще більше», - написав Ярославський у своєму блозі.

Нагадаємо, Ярославський із "Майстер Шеф" дав простий рецепт маринованої капусти .

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