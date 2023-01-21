Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский - известный украинский шеф-повар, который судит проект "Мастер Шеф". Звезда после полномасштабного вторжения начал заниматься организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для Украины. Не забывает Ярославский и об Инстаграм, где в этот раз поделился необычным признанием.

"И вот что меня тревожило уже много дней несмотря на то, что держу Инстаграм больше, как для удовольствия:

- могу ли я написать, может ли мужчина сейчас написать, что мне иногда очень болит... Знаете, чужое почему-то мне отзывается сильнее чем моей, поэтому даже было стыдно писать.

Боль настоящая, сильная, он может мешать очень. Знаю, что многим намного хуже, но от этого тоже хуже, ибо я хочу нам украинцам, лучшей судьбы и пытаюсь делать то, что в моих силах, но нужно еще больше", - написал Ярославский в своем блоге.

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