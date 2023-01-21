Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка. Зірка минулого року розійшлася із чоловіком Володимиром Дантесом. У цей час та їхні друзі розлучилися Мишко та Даша Кацуріни. Після цього Надя пішла до Михайла, а Володимир до Даші. Не забуває Дантес про Інстаграм, де цього разу з'явився з Дашею Кубик.

"П'ята серія "Мамо, я ганяю тачки" на каналі.

Фууух, ну ми з Дашею Кубик встигли багато, об'єктивно, не розповідатиму все, тому що потім нецікаво дивитися, але! серія вийшла супер насиченою на різні події та локації - від СТО до весілля", - написав Дантес.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

«Красавчики»;

"Ура, ти знову з нами".

А раніше Дантес з'явився без фільтрів.

"Я вирішив зняти це відео без фільтрів, без підбору слів, не перезнімаючи, а так як є. Тому що 2022 рік зняв усі фільтри з людей. Біля мене тільки люди, серед яких я можу бути вільним", - написав Володимир.

Нагадаємо, Дантес поділився одкровенням, як змінилося його життя після розлучення з Дорофєєвою.

А ще Politeka повідомляла, що Дантес розкрив нові подробиці розлучення з Дорофєєвою.

Також Politeka писала, що Дантес у бронежилеті заінтригував новим шоу з Дурнєвим.