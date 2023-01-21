Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица. Звезда в прошлом году разошлась с мужем Владимиром Дантесом. В это время и их друзья развелись Миша и Даша Кацурины. После этого Надя ушла к Мише, а Владимир к Даше. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где в этот раз появился с Дашей Кубик.

"Пятая серия "Мама, я гоняю тачки" на канале.

Фууух, ну мы с Дашей Кубик успели много, объективно, не буду рассказывать все, потому что потом неинтересно смотреть, но! серия получилась супер насыщенной на различные события и локации — от СТО до свадьбы", - написал Дантес.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Красавчики";

"Ура, ты снова с нами".

А до этого Дантес появился без фильтров.

"Я решил снять это видео без фильтров, без подбора слов, не переснимая, а так как есть. Потому что 2022 снял все фильтры с людей. Возле меня только люди, среди которых я могу быть свободным", - написал Владимир.

Напомним, Дантес поделился откровением, как изменилась его жизнь после развода с Дорофеевой

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