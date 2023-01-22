Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк - відомий український артист, який є фронтменом гурту "Бумбокс". Зірка після початку повномасштабного вторгнення пішла захищати Україну. Спочатку Хливнюк з'являвся з поліцейським жетоном, а тепер артист став пілотом ударного дрону та застосовує свої знання на фронті. Не забуває Хливнюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу артист показав, як їде у автомобілі, де був у військовій формі. Поруч із Андрієм сидів водій. Хливнюк також додав трек у сторіс, поділившись своїми музичними уподобаннями.

А до цього Андрій вирішив подякувати своїм фанатам.

"А ще, сказати спасибі! Рідні мої, душевні та чутливі люди, дякую вам за те, що живе, що підрозділ наш забезпечений усім необхідним і, без перебільшень, може вважатися тепер професійним у своїй справі! Наша мета – вільна та незалежна, демократична Європейська країна для наших дітей. Країна – відкрита для цивілізованого світу. Країна – де права живої істоти – понад усе! Цього року поряд зі мною були найкращі, і 197 тисяч небайдужих!"

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