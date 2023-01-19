Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант и лидер группы "Бумбокс". Звезда после полномасштабного вторжения пошел защищать Украину, вступив в ряды ВСУ. Также артист записал с легендарной группой Pink Floyd песню "Hey Hey Rise Up". Благодаря этому удалось собрать 450 тысяч фунтов-стерлингов. Лидеры западной группы добавили еще 50 тысяч, округлив сумму до 500 тысяч фунтов-стерлингов. Эти деньги были направлены в украинские волонтерские фонды.

Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз артист поделился фото, где показал, чем занимается на фронте. Снимки также опубликовали в своем профиле "Життя відомих людей" с Хлывнюком.

"Андрей Хлывнюк в военной форме на фото показал, чем занимается на передовой

Музыкант служит пилотом ударного дрона Punisher.

"Что там в шоу-бизнесе?", - было написано в публикации.

На фото можно увидеть Андрея, который лежит в окопе с ударным дроном. Артист прошел обучение и теперь управляет такими летательными аппаратами.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк заинтриговал своим подарком для ВСУ

А еще Politeka сообщала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк рассказал, какие у него обязанности и убивал ли он лично врагов

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, с кем из российских артистов до сих пор общается



