Лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк обратился к фанатам в важный для себя день.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский певец, который является фронтменом группы "Бумбокс". А после 24 февраля знаменитость пошел защищать Украину. Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поздравил себя с днем рождения.

"С днем рождения меня", - написал Хлывлюк и обратился к украинцам, будучи в военной форме. Звезда попросил не поздравлять его, а помочь донатом на беспилотники.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"С Днем рожденья! Спасибо за все, что вы делаете! Мечтаю снова попасть на ваш концерт (уже сбилась со счета какой именно, где-то с десяток точно)";

"Андрей, поздравляю вас! Вдохновения, берегите себя. Благодарю вас за все, что делаете";

"Поздравляю с Днем рождения! Да хранит Господь! Верим в нашу победу, потому что Бог и правда на нашей стороне!".

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