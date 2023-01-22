Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский артист, который является фронтменом группы "Бумбокс". Звезда после начала полномасштабного вторжения пошел защищать Украину. Сначала Хлывнюк появлялся с полицейским жетоном, а теперь артист стал пилотом ударного дрона и применяет свои знания на фронте. Не забывает Хлывнюк и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз артист показал, как едет в автомобиле, где был в военной форме. Рядом с Андреем сидел водитель. Хлывнюк также добавил трек в сторис, поделившись своими музыкальными предпочтениями.

А до этого Андрей решил сказать спасибо своим фанатам.

"А еще, сказать спасибо! Родные мои, душевные и чувствительные люди, благодарю вас за то, что живое, что подразделение наше обеспечено всем необходимым и, без преувеличений, может считаться теперь профессиональным в своем деле! Наша цель – свободная и независимая, демократическая Европейская страна для наших детей. Страна – открыта для цивилизованного мира. Страна – где права живого существа – превыше всего! В этом году рядом со мной были самые лучшие, и 197 тысяч неравнодушных!", - написал Хлывнюк.

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