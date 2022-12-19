Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - известный украинский музыкант, который является фронтменом группы "Бумбокс". После полномасштабного вторжения знаменитость пошел защищать Украину. Также звезда спел украинскую песню "Ой у лузі червона калина". А после этого артист записал ее совместно с легендарной группой Pink Floyd, которая уже долгое время не выпускала новую музыку, но для Хлывнюка и Украины сделала исключения. Композиция собрала уже 11 миллионов просмотров со всего мира.

Не забывает Андрей и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Хлывнюк показал, как выступил на очередном концерте.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и отреагировали смайликами в комментариях.

До этого артист поделился фотографией, где находился в поле рядом с беспилотником.

"С Днем Вооруженных Сил Украины! Честь!", - написал Хлывнюк под фотографией.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк заинтриговал своим подарком для ВСУ

А еще Politeka сообщала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк рассказал, какие у него обязанности и убивал ли он лично врагов

Также Politeka писала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, с кем из российских артистов до сих пор общается



