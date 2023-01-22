Як пише Politeka.net , Олена Кравець – відома українська актриса, яка стала зіркою "Квартал 95". Знаменитість має трьох дітей - старшу доньку Марію, а також молодших двійнят Катю та Івана. Марія вже виросла і перетворилася на справжню красуню. Донька Кравець із 15 років живе окремо, адже після народження двійнят у будинку стало мало місця. Марія активно займається танцями, а також веде блог у соціальній мережі в Інстаграм, де цього разу похвалилася змінами на вигляд.
"Ну що ж, це було моє "до", - написала дочка Кравець на фото, показуючи своє волосся.
"А ось яка краса вийшла завдяки майстрам. Щиро дякую дівчатам, я в захваті", - показала результат Маша.
А до цього донька Кравець показала, як провела час у столиці Польщі – Варшаві. Зірка туди вирушила разом із хлопцем.
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"У Варшаві було добре", - написала донька Кравець під фотографіями.
Нагадаємо, донька Кравець із "Квартал 95" зізналася, що зробила вперше в житті
А ще Politeka писала, що Кравець із "Квартал 95" відверто розповідала про відносини з Єфросиніною.
Також Politeka повідомляла, що Кравець просять повернутися до Кварталу 95, з'ясувалась причина зникнення