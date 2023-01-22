Как пишет Politeka.net, Елена Кравец - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". У знаменитости есть трое детей - старшая дочь Мария, а также младшие двойнята Катя и Иван. Мария уже выросла и превратилась в настоящую красотку. Дочь Кравец с 15 лет живет отдельно, ведь после рождения двойнят в доме стало мало места. Мария активно занимается танцами, а также ведет блог в социальной сети в Инстаграм, где в этот раз похвасталась изменениями во внешности.
"Ну что ж, это было мое "до", - написала дочь Кравец на фото, показывая свои волосы.
"А вот какая красота вышла благодаря мастерам. Искренне спасибо девушкам, я в восторге", - показала результат Маша.
А до этого дочь Кравец показала, как провела время в столице Польши - Варшаве. Звезда туда отправилась вместе с парнем.
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"В Варшаве было хорошо", - написала дочь Кравец под фотографиями.
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