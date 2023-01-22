Євген Клопотенко зазначив, що для приготування рибних кульок слід використовувати рибу, у м'ясі якої менше кісток та високий вміст желатину.

Риба обов'язково має бути в раціоні як дорослих, так і дітей. Але як змусити найменших їсти нелюбимий продукт? Мабуть, немає дітей, які не любили б фрикадельки.

Український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати в домашніх умовах корисні фішболи.

В Україні цю страву зазвичай називають фрикадельками із риби. Рибні кульки в азіатських країнах дуже популярні, тому що вони легкі, поживні та смачні.

Євген Клопотенко зазначив, що для приготування рибних кульок слід використовувати рибу, у м'ясі якої менше кісток та високий вміст желатину. В ідеалі це може бути філе. Якщо ви його не знайдете, купіть цілу тушку та виріжте з неї філе самостійно.

ІНГРІДІЄНТИ

500 г філе окуня

250 г філе лосося

3 ст. л. панірувальних сухарів

1 жовток

1 часник

1 морква

1 буряк

2 гілочки естрагону (тархуна)

за смаком сіль та перець

Приготування:

1.Невеликими шматочками наріжте 500 г готового філе, моркву та цибулину.

2.Покладіть у фарш більшу частину панірувальних сухарів. Залишок поки що відкладете.

3.Додайте в посуд з фаршем жовток, сіль та перець за смаком.

4. Очистіть і наріжте тонкими слайсами невеликий буряк. Викладіть слайси на дно форми, в якій запікатимете фішболи.

5.Добре перемішайте рибний фарш і сформуйте великі кульки. Викладіть їх у форму на слайси буряків.

6. Зверху посипте фішболи, що залишилися панірувальними сухарями. Викладіть у форму гілочки естрагону. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.

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