Риба обов'язково має бути в раціоні як дорослих, так і дітей. Але як змусити найменших їсти нелюбимий продукт? Мабуть, немає дітей, які не любили б фрикадельки.
Український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів, як приготувати в домашніх умовах корисні фішболи.
В Україні цю страву зазвичай називають фрикадельками із риби. Рибні кульки в азіатських країнах дуже популярні, тому що вони легкі, поживні та смачні.
Євген Клопотенко зазначив, що для приготування рибних кульок слід використовувати рибу, у м'ясі якої менше кісток та високий вміст желатину. В ідеалі це може бути філе. Якщо ви його не знайдете, купіть цілу тушку та виріжте з неї філе самостійно.
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ІНГРІДІЄНТИ
- 500 г філе окуня
- 250 г філе лосося
- 3 ст. л. панірувальних сухарів
- 1 жовток
- 1 часник
- 1 морква
- 1 буряк
- 2 гілочки естрагону (тархуна)
- за смаком сіль та перець
Приготування:
1.Невеликими шматочками наріжте 500 г готового філе, моркву та цибулину.
2.Покладіть у фарш більшу частину панірувальних сухарів. Залишок поки що відкладете.
3.Додайте в посуд з фаршем жовток, сіль та перець за смаком.
4. Очистіть і наріжте тонкими слайсами невеликий буряк. Викладіть слайси на дно форми, в якій запікатимете фішболи.
5.Добре перемішайте рибний фарш і сформуйте великі кульки. Викладіть їх у форму на слайси буряків.
6. Зверху посипте фішболи, що залишилися панірувальними сухарями. Викладіть у форму гілочки естрагону. Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 20-25 хвилин.
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