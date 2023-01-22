Евгений Клопотенко отметил, что для приготовления рыбных шариков следует использовать рыбу, в мясе которой меньше костей и высокое содержание желатина.

Рыба обязательно должна быть в рационе как взрослых, так и детей. Но как заставить самых маленьких есть нелюбимый продукт? Пожалуй, нет деток, которые не любили бы фрикадельки.

Украинский кулинар и победитель "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить в домашних условиях полезные фишболы.

В Украине это блюдо обычно называют фрикадельками из рыбы. Рыбные шарики в азиатских странах очень популярны, потому что они легкие, питательные и вкусные.

Евгений Клопотенко отметил, что для приготовления рыбных шариков следует использовать рыбу, в мясе которой меньше костей и высокое содержание желатина. В эталоне это может быть филе. Если вы его не найдете, купите целую тушку и вырежьте из нее филе самостоятельно.

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г филе окуня

250 г филе лосося

3 ст. л. панировочных сухарей

1 желток

1 лук

1 морковь

1 свекла

2 веточки эстрагона (тархуна)

по вкусу соль и перец

Приготовление:

1.Небольшими кусочками нарежьте 500 г готового филе, морковь и луковицу.

2.Положите в фарш большую часть панировочных сухарей. Остаток пока отложите.

3.Добавьте в посуду с фаршем желток, соль и перец по вкусу.

4. Очистите и нарежьте тонкими слайсами небольшую свеклу. Выложите слайсы на дно формы, в которой будете запекать фишболы.

5.Хорошо перемешайте рыбный фарш и сформируйте большие шарики. Выложите их в форму на слайсы свеклы.

6. Сверху посыпьте оставшиеся панировочными сухарями фишболы. Выложите в форму веточки эстрагона. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

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