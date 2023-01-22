Як пише Politeka.net, Микита Добринін - відомий український бізнесмен, який став новим "Холостяком". На проекті перемогла Даша Квіткова, з якою головний герой офіційно оформив стосунки та пара завела дитину. А нещодавно стало відомо, що Микита та Даша вирішили розійтися, про що повідомляє "ЖВЛ" на своїй сторінці в Інстаграм.
"Ми з Микитою півтора тижні не живемо разом. Він не зник повністю з мого життя, у нас є дитина. Між нами тільки батьківські стосунки. Він поїхав з дому. Взагалі це було рішення обох. Але першою на розмову вийшла я, а він мене підтримав", - процитували слова Даші у блозі.
Фанати відреагували на розлучення пари у коментарях:
"Із самого початку, здавалося все не по-справжньому. Моє особисте відчуття";
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"У люди вибилася завдяки Микиті, а тепер пенька під жопу";
"Згадалося, як вона вибачилася після народження дитини, що вона така щаслива і її така спокійна, а в нас все погано і дітей ми народжуємо неспокійних";
"Навіщо було вінчатися?"
Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, що розійшлася з "Холостяком" Добриніним
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