Як пише Politeka.net, Микита Добринін - відомий український бізнесмен, який став новим "Холостяком". На проекті перемогла Даша Квіткова, з якою головний герой офіційно оформив стосунки та пара завела дитину. А нещодавно стало відомо, що Микита та Даша вирішили розійтися, про що повідомляє "ЖВЛ" на своїй сторінці в Інстаграм.

"Ми з Микитою півтора тижні не живемо разом. Він не зник повністю з мого життя, у нас є дитина. Між нами тільки батьківські стосунки. Він поїхав з дому. Взагалі це було рішення обох. Але першою на розмову вийшла я, а він мене підтримав", - процитували слова Даші у блозі.

Фанати відреагували на розлучення пари у коментарях:

"Із самого початку, здавалося все не по-справжньому. Моє особисте відчуття";

"У люди вибилася завдяки Микиті, а тепер пенька під жопу";

"Згадалося, як вона вибачилася після народження дитини, що вона така щаслива і її така спокійна, а в нас все погано і дітей ми народжуємо неспокійних";

"Навіщо було вінчатися?"

Нагадаємо, Даша Квіткова зізналася, що розійшлася з "Холостяком" Добриніним

А ще Politeka повідомляла, що дружина Холостяка Квіткова спровокувала чутки про розлучення з Добриніним

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна підігріла чутки про розлучення новим фото



