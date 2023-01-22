Как пишет Politeka.net, Никита Добрынин - известный украинский бизнесмен, который стал новым "Холостяком". На проекте победила Даша Квиткова, с которой главный герой официально оформил отношения и пара завела ребенка. А недавно стало известно, что Никита и Даша решили разойтись, о чем сообщает "ЖВЛ" на своей страничке в Инстаграм.

"Мы с Никитой полторы недели не живем вместе. Он не исчез полностью из моей жизни, у нас есть ребенок. Между нами только родительские отношения. Он уехал из дома. Вообще это было решение обоих. Но первой на разговор вышла я, а он меня поддержал", - процитировали слова Даши в блоге.

Фанаты отреагировали на развод пары в комментариях:

"С самого начала, казалось все не по-настоящему. Мое личное ощущение";

"В люди выбилась благодаря Никите, а теперь пенька под жопу";

"Вспомнилось, как она извинилась после рождения ребенка, что он так счастлив и его так спокойно, а у нас все плохо и детей мы рождаем беспокойных";

"Зачем было венчаться?".

Напомним, Даша Квиткова призналась, что разошлась с "Холостяком" Добрыниным

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