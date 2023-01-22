Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український пілот і бізнесмен, який був головним героєм "Холостяком". На проекті перемогла гімнастка Даша Ульянова, з якою йому не вдалося збудувати стосунки. Після цього Макс одружився з моделлю Даші Хливнюк, яка йому народила дочку Аріану.

Не забуває дружина Михайлюка про Інстаграм, де ділиться всім цікавим. А цього разу Даша показала, як виглядає без мейка та фільтрів.

"Якщо вже говорити більше про модельний бізнес, в якому я ой як давно ... (навіть страшно уявити скільки) те найголовніше і найперше що робить материнське агентство для моделей це - сніпи. Тому що без них навіть працювати неможливо. Жодних контрактів із закордонними агенціями також не можуть бути без них", - написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Даша,Ви виглядаєте приголомшливо!!! Дуже красиві фото!!!";

"Дякую за цікаву інформацію! Ніколи про це не знала! Ви дуже добре виглядаєте!";

"Справжня українка, красуня".

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка розповіла про трагедію, яка сталася у її день народження.

А ще Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала маленьку дочку, яка в майбутньому може скласти їй конкуренцію.

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