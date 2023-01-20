Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун - известная украинская модель, которая стала первым ангелом Victoria's Secret из Украины. Знаменитость вышла замуж за Макса Михайлюка, который был главным героем шоу "Холостяк", но не смог построить отношения с победительницей проекта Дашей Ульяновой. А после полномасштабного вторжения Михайлюк отправился защищать Украину, вступив в ряды десантно-штурмовых войск.

А жена Хлывнюка продолжает работать моделью и решила рассказать, почему она расстроена в последнее время, поделившись новыми сторис в Инстаграм.

"Всем привет, я не знаю, как возвращаться в разговорные сторис, если честно, но хочу рассказать ситуацию, которая со мной произошла накануне моего дня рождения и как раз в тот день, который случился в нашей стране, к сожалению (Попадание ракеты в многоэтажку в Днепре, - прим. ред.). Сейчас я в Париже и я работаю с клиентами, с которыми работала на прошлой неделе. И вот я с ними работала где-то два дня накануне пятницы, но в пятницу со мной что-то случилось невероятное. Честно, я не знаю, я чувствовала себя очень плохо, мое внутреннее состояние было просто капец. И вот мы снимаем, уже где-то половину коллекции сняли, и тут главная клиентка поворачивается ко мне и говорит: "У тебя очень грустные глаза, все супер, но очень грустные глаза. Перестань думать о том, что тебя беспокоит", - сказала Даша.

После этого модель рассказала, что расплакалась, а после этого попросилась обратно домой в Киев к мужу и ребенку.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка рассказала о трагедии, которая произошла в ее день рождения

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