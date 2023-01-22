Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский пилот и бизнесмен, который был главным героем "Холостяком". На проекте победила гимнастка Даша Ульянова, с которой ему не удалось построить отношения. После этого Макс женился на модели Даше Хлывнюк, которая ему родила дочь Ариану.

Не забывает жена Михайлюка и об Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз Даша показала, как выглядит без мейка и фильтров.

"Если уж говорить больше о модельном бизнесе, в котором я ой как давно…(даже страшно представить сколько) то самое главное и самое первое что делает материнское агентство для моделей это – снепы. Потому что без них даже работать невозможно. Никаких контрактов с зарубежными агентствами также не могут быть без них", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Даша,Вы выглядите потрясающе!!! Очень красивые фото!!!";

"Спасибо за интересную информацию! Никогда об этом не знала! Вы очень хорошо выглядите!";

"Настоящая украинка, красавица".

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