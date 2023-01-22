Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – відомий український телеведучий. Після 12-го сезону "Холостяка" знаменитість поділилася думками з українцями у своєму блозі.
"Судячи з останніх подій, новин та повідомлень… Розумію, що ми вже 12 років залишаємося найпопулярнішим проектом країни, ми навіть більше ніж проект… Холостяк – це життя.
Підкажіть, будь ласка, знімати нові сезони Холостяка та Холостячки?", - написав Решетник.
Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", відреагувала на публікації: "Так, знімати. Хотілося б бачити когось із захисників".
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Звичайно. Але ж хочеться, щоб герої справді були націлені на серйозні стосунки, а не на піар!";
"Було б цікаво побачити дорослого чоловіка у Холостяку, а не хлопчаків";
"Так! Але можна шоу робити якимось "ближчим до людей"? Без цих прим'ятих мажорок, накачаних силіконом";
"Звичайно, що знімати, тільки відбирайте україномовних учасників... щоб потім їх не перекладати".
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