Телеведучий Григорій Решетник поділився своїми думками про "Холостяк" після чергового сезону.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник – відомий український телеведучий. Після 12-го сезону "Холостяка" знаменитість поділилася думками з українцями у своєму блозі.

"Судячи з останніх подій, новин та повідомлень… Розумію, що ми вже 12 років залишаємося найпопулярнішим проектом країни, ми навіть більше ніж проект… Холостяк – це життя.

Підкажіть, будь ласка, знімати нові сезони Холостяка та Холостячки?", - написав Решетник.

Злата Огневич, яка була другою "Холостячкою", відреагувала на публікації: "Так, знімати. Хотілося б бачити когось із захисників".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Звичайно. Але ж хочеться, щоб герої справді були націлені на серйозні стосунки, а не на піар!";

"Було б цікаво побачити дорослого чоловіка у Холостяку, а не хлопчаків";

"Так! Але можна шоу робити якимось "ближчим до людей"? Без цих прим'ятих мажорок, накачаних силіконом";

"Звичайно, що знімати, тільки відбирайте україномовних учасників... щоб потім їх не перекладати".

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