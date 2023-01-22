Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий. После 12-го сезона "Холостяка" знаменитость поделился мыслями с украинцами в своем блоге.

"Судя по последним событиям, новостям и сообщениям… Понимаю, что мы уже 12 лет остаемся самым популярным проектом страны, мы даже больше чем проект… Холостяк - это жизнь.

Подскажите, пожалуйста, снимать новые сезоны Холостяка и Холостячки?", - написал Решетник.

Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", отреагировала на публикации: "Да, снимать. Хотелось бы видеть кого-то из защитников".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Конечно. Но ведь хочется, чтобы герои действительно были нацелены на серьезные отношения, а не на пиар!";

"Было бы интересно увидеть взрослого мужчину в Холостяке, а не мальчишек";

"Да! Но можно шоу делать каким-то "ближе к людям"? Без этих примятых мажорок, накачанных силиконом";

"Конечно что снимать, только отбирайте украиноязычных участников... чтобы потом их не переводить".

Напомним, жена Решетника поделилась печальными новостями о трех сыновьях

А еще Politeka сообщала, что Решетник решил отвлечь украинцев романтичными кадрами с финала "Холостяка"

Также Politeka писала, что Решетник рассказал, как был с женой и детьми под взрывами в трагичный день



