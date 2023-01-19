Жена телеведущего Григория Решетника поделилась с поклонниками печальными новостями, их дети заболели. Как рассказала в Instagram-stories Кристина Решетник, они не спали всю ночь. Сначала поднялась высокая температура, которую она совсем не могла сбить, а потом добавились другие симптомы.

Кристина Решетник рассказала, что сначала заболел их с Григорием страший сын - Иван. Буквально через день к нему присоединились и его младшие братья - Дмитрий и Саша - которые также слегли с простудой.

"Сначала заболел Ванюша, а уже сегодня к нему подключились эти двое. Как же я не люблю этот период болезни - по-кругу и так нон-стоп", - рассказала Кристина Решетник.

Взволнованая мамочка троих сыновей также опубликовала снимок своих младших сыновей. На нем можно увидеть замученных и сонных мальчиков. Хотя на втором фото они попытались улыбнуться Кристине.

Стоит отметить, что Григорий Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.