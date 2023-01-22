Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який переміг на "Майстер Шеф". Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться з фанами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу Клопотенко звернувся до українців у важливий день.
"Після 24 лютого День Соборності у нас щодня.
Військові зі Львова чи Закарпаття відчувають це під Бахмутом. Сім'ї з Маріуполя чи Харкова відчувають це у Львові та Франківську.
І якщо раніше День Соборності існував, щоб згадувати нашу єдність, то зараз ми про неї не забуваємо. Щодня відчуваємо, наскільки ми сильні, як нація та наскільки ми єдині", - написала Клопотенко.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Зі святом! Україна - єдина";
"Перемога – попереду! З днем соборності";
"Євген, який дукачик, заздрю!";
"Точніше і не скажеш";
"Україна єдина. Все буде Україна".
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