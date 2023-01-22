Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который победил на "Мастер Шеф". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Клопотенко обратился к украинцам в важный день.
"После 24 февраля День Соборности у нас каждый день.
Военные из Львова или Закарпатья чувствуют это под Бахмутом. Семьи из Мариуполя или Харькова ощущают это во Львове и Франковске.
И если раньше День Соборности существовал, чтобы вспоминать о нашем единстве, то сейчас мы о нем не забываем. Каждый день чувствуем, насколько мы сильны, как нация и насколько мы едины", - написала Клопотенко.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"С праздником! Украина - единая";
"Победа – впереди! С днем соборности";
"Евгений, какой дукачик, завидую!";
"Точнее и не скажешь";
"Украина единая. Все будет Украина".
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