Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка пробула з Володимиром Дантесом 10 років, але потім пара розлучилася. В цей же час розійшлися і їхні друзі Даша та Михайло Кацуріни. Після цього Надю застали на відпочинку в Барселоні з Мишком, а трохи згодом пара зізналася, що разом. У цей час Дантес проводив час із Дашею, але трохи довше мовчав про свої стосунки, після чого стало відомо, що пара разом.
А цього разу Даша показала, як Володимир ладнає з дітьми від колишнього чоловіка, який був другом колишньому чоловікові Наді.
"Коли мені погано, я переглядаю листування цих двох", - написала Даша, показуючи спілкування дитини із Дантесом.
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"Ахахаха", - написала Даша на другому сторісі.
А після цього Кацуріна зізналася, що вона їздила до столиці України – Києва.
"Це була стихійна поїздка до Києва, але важлива", - написала Даша у сторіс.
Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес заінтригував українців, з'явившись із зіркою
А ще Politeka повідомляла, що Дантес поділився одкровенням, як змінилося його життя після розлучення з Дорофєєвою.
Також Politeka писала, що Дантес у бронежилеті заінтригував новим шоу з Дурнєвим.