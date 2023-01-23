Як пише Politeka.net, Влад Яма є відомим українським хореографом і танцюристом, який був суддею "Танці з зірками", а до цього "Україна має талант". Зірка має дружину Лілію, а також сина Леона. Сімейство після повномасштабного вторгнення втекло до США, де перебуває і зараз.

В інтерв'ю Влад розповідав, що залишив Україну після початку повномасштабного вторгнення, але ще встиг законно перетнути кордон. Але його колега з танців Євген Кот не дуже повірив у цю версію, адже військовий стан практично без зволікань був запроваджений після атаки росіян.

Дружина Влада, як і зірковий чоловік, активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Лілія показала, як годують дітей у американських школах.

"У дітей чіпси... Знову чіпси, чіпси все їдять, а у нашого сина пряник та вітаміни", - сказала Лілія у своєму блозі.

"У класі майже всі діти чіпси", - написала дружина Влада.

Нагадаємо, дружина Влада Ями, який втік у США, з "Танців з зірками" показала, як доводиться чоловікові заробляти.

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма з "Танці зі зірками", який втік у США, обурив українців новим фото

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців зі зірками", який втік у США, засумував за довоєнним часом.



