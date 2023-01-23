Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и танцор, который был судьей "Танці з зірками", а до этого "Україна має талант". У звезды есть жена Лилия, а также сын Леон. Семейство после полномасштабного вторжения сбежало в США, где находится и сейчас.

В интервью Влад рассказывал, что покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, но еще успел законно пересечь границу. Но его коллега по танцам Евгений Кот не очень поверил в эту версию, ведь военное положение практически без промедлений было введено после атаки россиян.

Жена Влада, как и звездный муж, активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Лилия показала, как кормят детей в американских школах.

"У детей чипсы... Снова чипсы, чипсы все едят, а у нашего сына пряник и витамины", - сказала Лилия в своем блоге.

"В классе почти у всех детей чипсы", - написала жена Влада.

Напомним, жена сбежавшего в США Влада Ямы из "Танців з зірками" показала, как приходится мужу зарабатывать

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из "Танці зі зірками", сбежавший в США, возмутил украинцев новым фото

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками", который сбежал в США, затосковал по довоенному времени



