Як пише Politeka.net, Софія Ротару – легендарна українська співачка. Зірка має племінницю Соню Хлябич, яка пішла стопами легендарної тітоньки і стала співачкою. Та торік артистка зізналася, що завершує свою кар'єру. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка показала, як змінюється її настрій.
"Прокидаюсь у хорошому настрої, починаю себе накручувати, знову все ок, накотила депресія", - написала Соня під публікацією.
"І так щодня", – написала зірка.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Це точно";
"Це тупо я щодня";
"У мене так само, і завжди з піснею ... коли весело в основному Ваші, коли сумно в основному Софії Михайлівни";
"Ггг:)) Прям тверезу!? Я такий п'яний ... Психотерапевт не проти:)".
Нагадаємо, племінниця Ротару у міні-купальнику зачарувала краєвидами на райському пляжі .
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