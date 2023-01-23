Як пише Politeka.net, Софія Ротару – легендарна українська співачка. Зірка має племінницю Соню Хлябич, яка пішла стопами легендарної тітоньки і стала співачкою. Та торік артистка зізналася, що завершує свою кар'єру. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка показала, як змінюється її настрій.

"Прокидаюсь у хорошому настрої, починаю себе накручувати, знову все ок, накотила депресія", - написала Соня під публікацією.

"І так щодня", – написала зірка.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Це точно";

"Це тупо я щодня";

"У мене так само, і завжди з піснею ... коли весело в основному Ваші, коли сумно в основному Софії Михайлівни";

"Ггг:)) Прям тверезу!? Я такий п'яний ... Психотерапевт не проти:)".

Нагадаємо, племінниця Ротару у міні-купальнику зачарувала краєвидами на райському пляжі .

А ще Politeka повідомляла, що племінниця Ротару показала, як виглядала у дитинстві: зворушливе фото з батьком

Також Politeka писала, що племінниця Ротару засвітила патріотичний манікюр, вразивши виглядом



