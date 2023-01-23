Племянница Софии Ротару Соня Хлябыч поделилась, какое моральное состояние у нее каждый день.

Как пишет Politeka.net, София Ротару - легендарная украинская певица. У звезды есть племянница Соня Хлябыч, которая пошла по стопам легендарной тетушки и стала певицей. Но в прошлом году артистка призналась, что завершает свою карьеру. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда показала, как меняется ее настроение.

"Просыпаюсь в хорошем настроении, начинаю себя накручивать, снова все ок, накатила депрессия", - написала Соня под публикацией.

"И так каждый день", - написала звезда.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это точно";

"Это тупо я каждый день";

"У меня точно также, и всегда с песней...когда весело в основном Ваши, когда грустно в основном Софии Михайловны";

"Ггг:)) Прям трезвую!? Я такой пьяный... Психотерапевт не против:)".

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