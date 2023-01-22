Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею "Майстер Шеф". А після повномасштабного вторгнення Мартиновська зайнялася організацією благодійної вечері, на якій збирає гроші для України. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами.
А цього разу Оля показала українську гордість – борщ. Зірка стояла з тарілкою перед камерою та посміхалася.
"За соборну Україну
Ми сильні, бо єдині", - написала Оля.
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Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Яка ж ви красива і щаслива! Ось щоб так було завжди!";
"Класна, зі святом".
А до цього Ольга розповіла про трагедію, яка сталася у Дніпрі.
"У моїй голові все одно не вкладається, чому досі цей шматок планети не визнають терористом? Скільки ще потрібно смертей", - написала Мартиновська.
Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" наочно показала, як отримала целюліт.
А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська із "Майстер Шеф" звернулася за допомогою до українців після трагедії.
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" зізналася, чому в країні досі немає справедливості