Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". А после полномасштабного вторжения Мартыновская занялась организацией благотворительных ужинов, на которых собирает деньги для Украины. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.
А в этот раз Оля показала украинскую гордость - борщ. Звезда стояла с тарелкой перед камерой и улыбалась.
"За соборную Украину
Мы сильны, потому что едины", - написала Оля.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"какая же вы красивая и счастливая! Вот чтоб так было всегда!";
"Классная, с праздником".
А до этого Ольга рассказала о трагедии, которая произошла в Днепре.
"В моей голове все равно не укладывается, почему до сих пор этот кусок планеты не признают террористом??? Сколько еще нужно смертей", - написала Мартыновская.
Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" наглядно показала, как обзавелась целлюлитом
А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" обратилась за помощью к украинцам после трагедии
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, почему в стране до сих пор нет справедливости