Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". А после полномасштабного вторжения Мартыновская занялась организацией благотворительных ужинов, на которых собирает деньги для Украины. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

А в этот раз Оля показала украинскую гордость - борщ. Звезда стояла с тарелкой перед камерой и улыбалась.

"За соборную Украину

Мы сильны, потому что едины", - написала Оля.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"какая же вы красивая и счастливая! Вот чтоб так было всегда!";

"Классная, с праздником".

А до этого Ольга рассказала о трагедии, которая произошла в Днепре.

"В моей голове все равно не укладывается, почему до сих пор этот кусок планеты не признают террористом??? Сколько еще нужно смертей", - написала Мартыновская.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" наглядно показала, как обзавелась целлюлитом

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" обратилась за помощью к украинцам после трагедии

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, почему в стране до сих пор нет справедливости