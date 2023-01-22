Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения Ольга вместе с коллегой Владимиром Ярославским занялись организацией благотворительных ужинов. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где в этот раз ответила на необычный вопрос.

"Оля Петровна, откуда у вас тот целлюлит?", - спросил фанат в директе.

"Вы еще спрашиваете)) Оттуда, откуда и у всех", - написала в ответ Оля и показала себя рядом с вкусным блюдом, которое ей нужно было попробовать.

После этого Оля рассказала о своем эмоциональном самочувствии.

"Вы, люди рядом и работа с психологом дали мне понять, что всем и так болит. А я еще добавляю со своей стороны. Поэтому решила или нести что-то полезное и вкусное в мир через инсту, или лучше удалить страничку", - написала Мартыновская.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" обратилась за помощью к украинцам после трагедии

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" призналась, почему в стране до сих пор нет справедливости

Также Politeka писала, что Ярославский из "Мастер Шеф" кардинально сменил имидж, звезду не узнать



