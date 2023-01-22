Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Не забуває Євген та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Клопотенко поділився сторіс, де показав зізнання.
"Я вас люблю! І навіть мій хлопець не ревнує, бо він також вас любить!", - написала фанатка.
"Це просто щоб ви знали. Як взагалі до мене можна ревнувати, я всіх люблю", - написав Клопотенко.
"Як починається ваш недільний ранок?", - Запитав Євген на наступний сторіс.
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"Оооо, це так! Ви мені навіть у еротичному сні снилися, він каже - це тому, що ти лягла спати голодна", - написала ще одна фанатка Євгену.
А до цього Клопотенко привітав українців із днем соборності:
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт геніальної страви зі звичайної картоплі
А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко розповів секрет української випічки без вершкового та соняшникової олії.
Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко поділився рецептом шоколадного фондану.