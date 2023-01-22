"Майстер Шеф" Євген Клопотенко отримав несподіване визнання, розповівши про нього у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Євген Клопотенко – відомий український шеф-кухар, який став переможцем "Майстер Шеф". Не забуває Євген та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Клопотенко поділився сторіс, де показав зізнання.

"Я вас люблю! І навіть мій хлопець не ревнує, бо він також вас любить!", - написала фанатка.

"Це просто щоб ви знали. Як взагалі до мене можна ревнувати, я всіх люблю", - написав Клопотенко.

"Як починається ваш недільний ранок?", - Запитав Євген на наступний сторіс.

"Оооо, це так! Ви мені навіть у еротичному сні снилися, він каже - це тому, що ти лягла спати голодна", - написала ще одна фанатка Євгену.

А до цього Клопотенко привітав українців із днем ​​соборності:

"Після 24 лютого День Соборності у нас щодня.

Військові зі Львова чи Закарпаття відчувають це під Бахмутом. Сім'ї з Маріуполя чи Харкова відчувають це у Львові та Франківську.

І якщо раніше День Соборності існував, щоб згадувати нашу єдність, то зараз ми про неї не забуваємо. Щодня відчуваємо, наскільки ми сильні, як нація та наскільки ми єдині", - написав Клопотенко.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт геніальної страви зі звичайної картоплі

А ще Politeka повідомляла, що "Майстер Шеф" Клопотенко розповів секрет української випічки без вершкового та соняшникової олії.

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