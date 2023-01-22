Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Клопотенко поделился сторис, где показал признание.
"Я вас люблю! И даже мой парень не ревнует, ибо он тоже вас любит!", - написала фанатка.
"Это просто, чтобы вы знали. Как вообще ко мне можно ревновать, я всех люблю", - написал Клопотенко.
"Как начинается ваше воскресное утро?", - спросил Евгений на следующем сторис.
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"Оооо, это да! Вы мне даже в эротическом сне снились, он говорит - это потому, что ты легла спать голодная", - написала еще одна фанатка Евгению.
А до этого Клопотенко поздравил украинцев с днем соборности:
Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт гениального блюда из обычного картофеля
А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал секрет украинской выпечки без сливочного и подсолнечного масел
Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом шоколадного фондана