"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко получил неожиданное признание, рассказав о нем в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Не забывает Евгений и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Клопотенко поделился сторис, где показал признание.

"Я вас люблю! И даже мой парень не ревнует, ибо он тоже вас любит!", - написала фанатка.

"Это просто, чтобы вы знали. Как вообще ко мне можно ревновать, я всех люблю", - написал Клопотенко.

"Как начинается ваше воскресное утро?", - спросил Евгений на следующем сторис.

"Оооо, это да! Вы мне даже в эротическом сне снились, он говорит - это потому, что ты легла спать голодная", - написала еще одна фанатка Евгению.

А до этого Клопотенко поздравил украинцев с днем соборности:

"После 24 февраля День Соборности у нас каждый день.

Военные из Львова или Закарпатья чувствуют это под Бахмутом. Семьи из Мариуполя или Харькова ощущают это во Львове и Франковске.

И если раньше День Соборности существовал, чтобы вспоминать о нашем единстве, то сейчас мы о нем не забываем. Каждый день чувствуем, насколько мы сильны, как нация и насколько мы едины", - написал Клопотенко.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт гениального блюда из обычного картофеля

А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Клопотенко рассказал секрет украинской выпечки без сливочного и подсолнечного масел

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко поделился рецептом шоколадного фондана



