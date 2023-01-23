Як розповіла Ілона Гвоздьова, останнім часом вона часто відчуває сильний біль у тілі, який сковує рухи.

Українська танцівниця та переможниця "Танців з зірувми" Ілона Гвоздьова поділилася з шанувальниками, що має проблеми зі здоров'ям. Зірка планує звернутися до фахівця через біль у ключиці та передпліччі, який заважає її руці нормально функціонувати. Подробицями вона підклилася до Інстаграм-Сториз.

Першим вона опублікувала розповідь, де порівняла себе з кахлем, яким йдуть тріщини.

"Часто почала почуватися як цей кахель, яким йдуть тріщини і ніби розриває зсередини. Хоча зовні начебто все добре...", - написала Гвоздьова.

Як додала Ілона Гвоздьова, останнім часом часто відчуває сильний біль у тілі, який сковує рухи. Через поколювання у ключиці Ілона не може нормально поворухнути лівою рукою.

"Спочатку трохи поколювало, але що далі, то гірше. Ліва рука погано працює, а коли нервую, взагалі відчуваю пульсацію в районі ключиці", - поділилася Ілона Гвоздьова.

Вона додала, що шукає спеціаліста з масажу, який може допомогти їй із вирішеннями проблеми. Через що м'язи лівого боку тіла почали турбувати зірку, вона не знає, але припустила, що виною цьому став стрес та депресивний розлад.

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