Как рассказала Илона Гвоздева, в последнее время она часто испытывает сильную боль в теле, которая сковывает движения.

Украинская танцовщица и победительница "Танців з зірувми" Илона Гвоздева поделилась с поклонниками, что испытывает проблемы со здоровьем. Звезда планирует обратиться к специалисту из-за боли в ключице и предплечье, которая мешает ее руке нормально функционировать. Подробностями она подклилась в Инстаграм-Сториз.

Первым она опубликовала рассказ, где сравнила себя с кафелем по которому идут трещины.

"Часто начала чувствовать себя как этот кафель, по которому идут трески и словно разрывает изнутри. Хотя снаружи вроде бы все хорошо...", - написала Гвоздева.

Как рассказала Илона Гвоздева, в последнее время часто испытывает сильную боль в теле, которая сковывает движения. Из-за покалывания в ключице Илона не может нормально пошевелить левой рукой.

"Сначала немного покалывало, но чем дальше, тем хуже. Левая рука плохо работает, а когда нервничаю, вообще чувствую пульсацию в районе ключицы", — поделилась Илона Гвоздева.

Она добавила, что ищет специалиста по массажу, который может помочь ей с решениями проблемы. Из-за чего мышцы левой стороны тела начали беспокоить звезду, она не знает, но предположила, что виной этому стал стресс и депрессивное расстройство.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

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Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.