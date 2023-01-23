На своїй сторінці в ІНСТАГРАМ ведуча Маша Єфросиніна поділилася коротким роликом, привертаючи увагу до своєї зовнішності. Протягом багатьох років під час роботи на телебаченні артистка стикалася з різною критикою з приводу своєї зовнішності.

Навіть зараз знаходяться ті, хто пише ведучій про те, як сильно вона схудла, як виглядає її обличчя чи волосся. На зауваження вона вже не звертає уваги, наголошуючи: спочатку кожен має дивитися на себе і у свій холодильник.

Що людина їсть – тим і є. Цього ж разу під відео багато хто був захоплений виглядом Єфросініної.

«Марія, з кожним роком дедалі красивіше, це законно??!!😍; Яка ж ви гарна 😍 кожен день надихаюся вами! Продовжуйте бути собою та робити те, що робите! Це всім потрібне;

Маша, ви просто фантастична! Завдяки Вам змінилося моє життя. Спасибі. Війна а ви вся така гарна .початок війни не фарбувалися а зараз що змінилося. що ви з себе будуєте?

Навіщо записувати такі відео, коди ви кажете всім, що не вірите в Бога», - пишуть у мережі.

Також раніше Марія показала відеонарізку інтерв'ю, яке їй дала блогерка, переможниця одного із сезонів шоу "Холостяк" Даша Квіткова.

"Соцмережі довели одне – вони формують у глядача уявлення про людину, але досить важко змінити це уявлення, – написала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.