Кулінарний експерт Євген Клопотенко розповів, як приготувати пікантний бігос із авторським інгредієнтом у страві.

Бігос - це страва типу жаркого. Тільки в бігосі замість картоплі додається квашена капуста. Смак м'яса від цього стає напрочуд ароматним і насиченим.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом бігосу. Цю просту та ситну страву можна приготувати легко та просто і нагодувати нею велику компанію.

Так, шеф Євген Клопотенко пропонує приготувати бігос за своїм рецептом – з м'ясом курки, гречкою та пряним зором. На приготування йде лише пів години часу.

Інгредієнти для приготування бігосу з квашеною капустою

1-2 шт. курячого філе

300 г гречки

300 г квашеної капусти

600-700 мл води

50 г вершкового масла

1 год. л. побачити

За смаком сіль та перець

Рецепт приготування

1.Помийте та почистіть 1-2 курячих філе від плівок та зайвого жиру. Наріжте м'ясо однаковими середніми кубиками. Перекладіть курку у форму для запікання з високими бортами.

2.Всипте у форму 300 г гречки. Викладіть у форму 300 г квашеної капусти і акуратно розподіліть по всій формі. Додайте 50 г вершкового масла, розподіляючи між інгредієнтами і змащуючи краї форми.

3.Влийте у форму 600-700 мл води, додайте 1 ч. л. зіри, посоліть і поперчіть до смаку.

4.Запікайте бігос в духовці 20-30 хвилин при температурі 220 градусів доти, поки гречка не поглине всю воду. Готову страву перемішайте.

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