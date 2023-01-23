Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить пикантный бигос с авторским ингредиентом в блюде.

Бигос – это блюдо типа жаркого. Только в бигосе вместо картофеля добавляется квашеная капуста. Вкус мяса от этого становится удивительно ароматным и насыщенным.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом бигоса. Это простое и сытное блюдо можно приготовить легко и просто и накормить им большую компанию.

Так, шеф Евгений Клопотенко предлагает приготовить бигос по своему рецепту – с мясом курицы, гречкой и пряной зрением. На приготовление уходит всего пол часа времени.

Ингредиенты для приготовления бигоса с квашеной капустой

1-2 шт. куриного филе

300 г гречки

300 г квашеной капусты

600-700 мл воды

50 г сливочного масла

1 ч. л. зиры

По вкусу соль и перец

Рецепт приготовления

1.Помойте и почистите 1-2 куриных филе от пленок и лишнего жира. Нарежьте мясо одинаковыми средними кубиками. Переложите курицу в форму для запекания с высокими бортиками.

2.Всыпьте в форму 300 граммов гречки. Выложите в форму 300 граммов квашеной капусты и аккуратно распределите по всей форме. Добавьте 50 граммов сливочного масла, распределяя между ингредиентами и смазывая края формы.

3.Влейте в форму 600-700 мл воды, добавьте 1 ч. л. зиры, посолите и поперчите по вкусу.

4.Запекайте бигос в духовке 20-30 минут при температуре 220 градусов до момента, пока гречка не поглотит всю воду. Готовое блюдо перемешайте.

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