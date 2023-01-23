Христина Решетник наголосила, що у будь-якому разі їхня родина звикла до життя в Україні.

Дружина українського ведучого Григорія Решетника розповіла, чому залишається в Україні із трьома дітьми після ракетних обстрілів та атак шахедами. Христина Решетник поспілкувалася зі своїми підписниками у Instagram та відповіла на їхні запитання.

Так, Христина Решетник зазначила, що їхня родина не збирається назавжди їхати з Києва. Більше того, кожен член їхньої сім'ї звик жити у постійному стресі та з деякими обмеженнями.

"Ми цілий рік живемо у постійному стресі, тому точно нікуди не хочу надовго їхати з мого будинку. Ми звикли жити з відключенням світла, звикли до всього. Але все ще я дуже уважно стежу за ситуацією з боку Білорусі", - зазначила дружина Григорія Решетника.

Крім того, Христина Решетник наголосила, що у жодному разі їхня родина не поїде жити за кордон. Всі разом вони прожили рік під звуки сирен, ракети, шахіди, виплакали всі сльози і стали сильнішими, звикнувши до всього.

"Ми стали сильнішими, а наші діти подорослішали. Це наш дім. Ми віримо у нашу перемогу і в наших військових. Відчуваю, що ми потрібні тут, у нашій країні", - додала Христина Решетник.

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