Жена украинского ведущего Григория Решетника рассказала, почему остается в Украине с тремя детьми после ракетных обстрелов и атак шахедами. Кристина Решетник пообщалась со своими подписчиками в Instagram и ответила на их вопросы.
Так, Кристина Решетник отметила, что их семья не собирается навсегда уезжать из Киева. Более того, каждый член их семьи привык жить в постоянном стрессе и с некоторыми ограничениями.
"Мы целый год живем в постоянном стрессе, потому точно никуда не хочу надолго ехать с моего дома. Мы привыкли жить с отключением света, привыкли ко всему. Но все еще я очень внимательно слежу за ситуацией со стороны Беларуси", - отметила жена Григория Решетника.
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Кроме того, Кристина Решетник подчеркнула, что в любом случае их семья не уедет жить за границу. Все вместе они прожили год под звуки сирен, ракеты, шахиды, выплакали все слезы и стали сильнее, привыкнув ко всему.
"Мы стали сильнее, а наши дети повзрослели. Это наш дом. Мы верим в нашу победу и в наших военных. Чувствую, что мы нужны здесь, в нашей стране", - добавила Кристина Решетник.
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.